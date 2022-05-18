Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:18 18.05.2022

Введут ли в Казахстане карантин из-за нового штамма коронавируса

карантин, новый штамм Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала о новом штамме коронавирусной инфекции «Стелс-омикрон», передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, «Стелс-омикрон» был обнаружен уже в 12 регионах Казахстана, в основном, в крупных мегаполисах – Алматы, Нур-Султане.

Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем «Дельта». Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране. Мониторинг за заболеваемостью проводится ежедневно. Все пациенты, которые обращаются с симптомами, в полном объеме получают лечение. Мы не ожидаем, что этот штамм приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания. Ажар Гиният

Министр добавила, что сейчас все карантинные меры сняты, и в основном проводится профилактическая работа среди населения.

Новость по теме

Шесть новых случаев COVID-19 выявили за сутки в трех регионах Казахстана

Тамила Языкова
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все