Введут ли в Казахстане карантин из-за нового штамма коронавируса

По словам главы Минздрава, «Стелс-омикрон» был обнаружен уже в 12 регионах Казахстана, в основном, в крупных мегаполисах – Алматы, Нур-Султане.

Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем «Дельта». Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране. Мониторинг за заболеваемостью проводится ежедневно. Все пациенты, которые обращаются с симптомами, в полном объеме получают лечение. Мы не ожидаем, что этот штамм приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания. Ажар Гиният

Министр добавила, что сейчас все карантинные меры сняты, и в основном проводится профилактическая работа среди населения.