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14:01 18.05.2022

Цена на золото снизилась под давлением доллара

цена золота дешевеет Фото: pixabay
Как свидетельствуют результаты торгов, фьючерсы на золото снизились до 1808,85 доллара за унцию на фоне укрепления курса, передает Zakon.kz.

Как сообщает агентство «Прайм», по состоянию на 8:26 мск (11:26 по времени Нур-Султана) цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,14 доллара, или на 0,55%, составив 1808,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99% – до 21,535 доллара за унцию.

Индекс доллара увеличивается на 0,07 пункта на «ястребиных» заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности к «более агрессивным» шагам для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки, – отмечается в сообщении.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что не опасается рецессии в американской экономике. Вслед за этим в начале мая ФРС повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%, для борьбы с инфляцией. С тех пор золото оказалось под давлением растущего курса доллара.

Котировки в конце апреля ушли ниже психологической отметки 1900 долларов, а 13 мая протестировали следующий круглый уровень – 1800 долларов, но затем немного скорректировались вверх.

Тем временем в начале мая в Казахстане, как и в целом в мире, зафиксирован колоссальный рост спроса на золото. По данным аналитиков, только за март 2022 года казахстанцы выкупили 8,3 тыс. золотых слитков общим весом 167,2 кг.

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