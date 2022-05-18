Дерзкое разбойное нападение на дедушку – украли 5 млн тенге из-под подушки

В полицию обратился 82-летний мужчина. Он сообщил, что в ночь с 12 на 13 мая двое неизвестных лиц в масках, тайно проникнув к нему в летнюю кухню, где он спал один, применив силу, напали и открыто похитили 5 млн тенге, лежавшие у него под подушкой.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК («Разбой»). Назначен ряд необходимых экспертиз.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были установлены четверо мужчин 1977, 1984, 1987, 1985 годов рождения. ДП Жамбылской области

Следствием установлено, что задержанные ночью 13 мая 2022 года по предварительному сговору приехали в Мойынкумский район для совершения преступления. Как выяснилось, 35-летний подозреваемый является родственником потерпевшего и неоднократно просил у него деньги в долг. Именно он дал наводку соучастникам.

В настоящее время трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Местонахождение еще одного участника преступления устанавливается.