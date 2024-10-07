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Разбойное нападение и ущерб в 46 млн тенге: Россия выдала Казахстану подозреваемого

Разбойное нападение и ущерб в 46 млн тенге: Россия выдала Казахстану подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:37 Фото: Telegram/GenPr
Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа, подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска Карагандинской области.

"В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге. Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан", – говорится в сообщении, разосланном пресс-службой ГП РК 7 октября 2024 года.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

23 сентября 2024 года стало известно, что Россия выдала Казахстану подозреваемого в педофилии.

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