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18:10 18.05.2022

Антитеррористическая операция в Таджикистане: погиб один офицер, ранены 13 военных

Таджикистана Фото: vkd.tj
В МВД Таджикистана сообщили, что ОПГ в Рушанском районе «под руководством и при финансировании международных экстремистских и террористических организаций» напали на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения ГКНБ РТ, передает Zakon.kz.

Были использованы оружие и боеприпасы, а также коктейль Молотова. Погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. МВД Таджикистана сообщает, что ОПГ состоит из 200 человек. Они перекрыли трассу «Душанбе – Хорог» и дорогу на пограничную комендатуру.

Силовики не раз просили через СМИ добровольно сдать оружие, отказаться от вооруженного сопротивления против конституционных структур страны. Однако обращения игнорировались.

В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано 8 боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки.МВД Республики Таджикистан

Среди мирных жителей жертв нет, обстановка стабильная.

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