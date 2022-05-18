Антитеррористическая операция в Таджикистане: погиб один офицер, ранены 13 военных

Были использованы оружие и боеприпасы, а также коктейль Молотова. Погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. МВД Таджикистана сообщает, что ОПГ состоит из 200 человек. Они перекрыли трассу «Душанбе – Хорог» и дорогу на пограничную комендатуру.

Силовики не раз просили через СМИ добровольно сдать оружие, отказаться от вооруженного сопротивления против конституционных структур страны. Однако обращения игнорировались.

В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано 8 боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки. МВД Республики Таджикистан

Среди мирных жителей жертв нет, обстановка стабильная.