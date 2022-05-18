Найдена пещера, где добывалось сырье для изготовления знаменитых ванн царя Ирода

Исследование международной команды археологов опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ранее считалось, что Древний Египет был главным поставщиком кальцита для изготовления роскошных алебастровых изделий, в том числе для правителей и аристократов, которые жили на территории современного Израиля. Новое открытие опровергло эту теорию.

Как уточняется, эксперты провели сравнительный анализ образцов из пещеры и египетского алебастра. Кроме того, впервые такому анализу были подвергнуты и сами ванны Ирода Великого. Выяснилось, что они были изготовлены из местного сырья, которое добывалось на территории современного Израиля, а не из Египта.