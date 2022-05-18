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22:07 18.05.2022

Найдена пещера, где добывалось сырье для изготовления знаменитых ванн царя Ирода

наука Фото: pixabay
Ученые провели анализ образцов кальцита, отобранных в недавно открытой древней каменоломне в пещере Теомим, расположенной на западных склонах Иерусалимских холмов. Пещера находится недалеко от современного израильского города Бейт-Шемеша, передает Zakon.kz.

Исследование международной команды археологов опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ранее считалось, что Древний Египет был главным поставщиком кальцита для изготовления роскошных алебастровых изделий, в том числе для правителей и аристократов, которые жили на территории современного Израиля. Новое открытие опровергло эту теорию.

Как уточняется, эксперты провели сравнительный анализ образцов из пещеры и египетского алебастра. Кроме того, впервые такому анализу были подвергнуты и сами ванны Ирода Великого. Выяснилось, что они были изготовлены из местного сырья, которое добывалось на территории современного Израиля, а не из Египта.

Тот факт, что обе ванны однозначно были сделаны в Израиле, а не в Египте, как можно было бы ожидать из-за высокого качества камня, стал для нас особенным сюрпризом. Это означает, что Ирод Великий использовал местную продукцию, а производство алебастра в Иудее во второй половине первого века до нашей эры было достаточно развито и имело достаточно высокое качество, чтобы удовлетворить роскошные стандарты Ирода, одного из лучших строителей среди царей того периода. Профессор Арен Маэйр
Елена Беляева
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