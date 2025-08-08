В крупнейшей пещере мира нашли останки доисторических морских чудовищ
По данным Earth.com, эти окаменелости предоставляют уникальную возможность заглянуть в мир древних морских экосистем, когда часть современной восточной Северной Америки была покрыта теплым морем.
Находка принадлежит специалисту по древним акулам из Комиссии по национальным столичным паркам и планированию штата Мэриленд (MNCPPC) Джону-Полу Ходнетту вместе с командой исследователей.
Обе обнаруженные акулы – Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum – принадлежат к группе ктенакантовых акул. Эти древние хищники достигали длины 3-3,6 метра, что примерно соответствует размерам современных океанских длиннокрылых акул.
Фото: earth.com
Окаменелости были найдены в известняковых формациях, отложившихся в среднем и позднем миссисипском периодах. Эти акулы жили в прибрежных мелководьях, кишащих рыбой, панцирными организмами и другими морскими существами.
Эти находки помогают ученым строить более точную хронологию акул, отслеживая изменения в их размерах, строении зубов и общей анатомии.
Температурная стабильность и защищенность Мамонтовой пещеры способствуют сохранению этих древних останков в отличном состоянии, что является уникальной возможностью для будущих исследований.
