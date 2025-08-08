#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В крупнейшей пещере мира нашли останки доисторических морских чудовищ

Находка в пещере, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 05:43 Фото: Generated by AI
Мамонтова пещера, расположенная в Кентукки (США), признана крупнейшей пещерной системой в мире с протяженностью более 675 километров под землей. Недавнее открытие, шокировало ученых: в пещере нашли два ископаемых останка акул, возрастом 325 млн лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Earth.com, эти окаменелости предоставляют уникальную возможность заглянуть в мир древних морских экосистем, когда часть современной восточной Северной Америки была покрыта теплым морем.

Находка принадлежит специалисту по древним акулам из Комиссии по национальным столичным паркам и планированию штата Мэриленд (MNCPPC) Джону-Полу Ходнетту вместе с командой исследователей.

Обе обнаруженные акулы – Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum – принадлежат к группе ктенакантовых акул. Эти древние хищники достигали длины 3-3,6 метра, что примерно соответствует размерам современных океанских длиннокрылых акул.

Фото: earth.com

Окаменелости были найдены в известняковых формациях, отложившихся в среднем и позднем миссисипском периодах. Эти акулы жили в прибрежных мелководьях, кишащих рыбой, панцирными организмами и другими морскими существами.

Эти находки помогают ученым строить более точную хронологию акул, отслеживая изменения в их размерах, строении зубов и общей анатомии.

Температурная стабильность и защищенность Мамонтовой пещеры способствуют сохранению этих древних останков в отличном состоянии, что является уникальной возможностью для будущих исследований.

Ранее ученых шокировал ледник на отдаленном острове в Индийском океане.

Аксинья Титова
