На каких условиях будут работать майнеры в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

В стране возобновили деятельность «белые» майнеры, но их могут отключить от электроэнергии в любой момент, если возникнет повторный дефицит. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на встрече с населением, передает корреспондент Zakon.kz.

Майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос другой – сколько это должно стоить. Когда начался дефицит, мы отключили всех майнеров, потому что встал выбор между предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали буквально до вчерашнего дня. Весь этот период, пока мы не стали восстанавливать энергосистемы. Министр энергетики Болат Акчулаков

Между тем, по его словам, за Минэнерго осталось право в любой момент отключить майнеров от сети в случае дефицита электроэнергии.

Такое право есть по приказу, который мы недавно выпустили. Но там есть очень много ограничений для базовых условий, чтобы не все могли этими вещами заниматься. Я думаю, что нам придется и дальше в этом плане развиваться. Болат Акчулаков

Чтобы заниматься майнингом, компания должна зарегистрироваться, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ей куплено и является ее собственностью.