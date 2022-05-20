Изменена схема движения на одном из перекрестков в Нур-Султане

В Нур-Султане на перекрестке ул. Кенесары – ул. Мамбетова изменена организация дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий движения пешеходов, с учетом наличия пешеходной аллеи «Променад» на перекрестке ул. Кенесары – ул. Мамбетова переход проезжей части организован по диагонали с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Фото: ДП Нур-Султана

Департамент полиции предупреждает всех участников движения принять во внимание внесенные изменения и при пересечении вышеуказанного перекрестка соблюдать требования правил дорожного движения, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением.