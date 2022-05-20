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Изменена схема движения на одном из перекрестков в Нур-Султане

схема дорожного движения Фото: ДП Нур-Султана
В Нур-Султане на перекрестке ул. Кенесары – ул. Мамбетова изменена организация дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
В целях обеспечения безопасных и комфортных условий движения пешеходов, с учетом наличия пешеходной аллеи «Променад» на перекрестке ул. Кенесары – ул. Мамбетова переход проезжей части организован по диагонали с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков. Пресс-служба ДП Нур-Султана

схема движения

Фото: ДП Нур-Султана

Департамент полиции предупреждает всех участников движения принять во внимание внесенные изменения и при пересечении вышеуказанного перекрестка соблюдать требования правил дорожного движения, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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