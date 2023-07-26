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Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменят в Астане

Схемы движения автобусов в Астане изменили из-за ремонта дорог Фото: Zakon.kz
12 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в связи с дорожными работами на ул. Манаса в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems 26 июля, из-за ремонта дороги по улице Манаса в столице меняют схемы автобусных маршрутов №№ 23, 48, 72, 80, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Автобус № 23 будет объезжать ремонтируемый участок по пр. Абылай хана, ул. Рыскулбекова и пр. Кудайбердыулы, автобусы № 72 и № 48 – проезжать по пр. Абылай хана и сворачивать на ул. Рыскулбекова, прочие указанные автобусы – сворачивать на пересечении пр. Абылай хана и ул. Мустафина, затем выезжать на пр. Кудайбердыулы.

Изменения будут действовать до завершения дорожного ремонта.

Ранее в Астане изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов.

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