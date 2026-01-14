Как правильно заваривать и пить чай

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Чтобы по-настоящему наслаждаться его вкусом, необходимо правильно готовить напиток. Почему важно прогревать посуду, как кипяток или лишняя минута заваривания могут "убить" аромат и зачем промывать чайные листья – в материале Zakon.kz.

С чего начинается правильный чай

На первый взгляд кажется, что этот простой напиток не требует особого мастерства в приготовлении. Однако эксперты в области чая отмечают, что каждый сорт нуждается в индивидуальном подходе и умении правильно его заварить. Причем качество напитка закладывается еще до того, как вода коснется чайного листа.

Первое и обязательное правило – чистая и хорошо прогретая посуда. Именно с этого начинается путь к по-настоящему вкусной чашке чая.

"Чайник и чашки должны быть освобождены от чайного налета. Он влияет и на вкус, и на аромат. Кроме того, посуда обязательно должна быть горячей. Перед завариванием ее нужно прогреть кипятком. Когда сухой чайный лист попадает в теплую гайвань или чайник, он начинает отдавать аромат еще до заваривания. Это позволяет лучше почувствовать характер чая и подготовить его к раскрытию", – объясняет чайный мастер Ольга Тонконог.

В повседневной жизни чай чаще всего делят на два вида – черный и зеленый. Однако, как отмечают мастера, такое деление крайне условно. К примеру, в китайской чайной культуре существует более трех тысяч разновидностей этого напитка, которые различаются по степени ферментации, сорту, региону произрастания и даже цвету настоя. Именно поэтому универсального рецепта его приготовления не существует.

Крутым кипятком рекомендуется заваривать только черные спрессованные чаи, например, шу пуэр. Красный чай, который в Казахстане привыкли называть черным, лучше всего раскрывается при температуре около 85 градусов. Зеленые чаи не любят высоких температур – при заваривании водой выше 80 градусов они становятся вязкими и начинают горчить. Белые чаи требуют еще более бережного отношения. Оптимальная температура для них – 70-75 градусов.

Как раскрыть вкус листового чая?

Листовой чай, по мнению чайных мастеров, лучше всего заваривать методом проливов. Это означает, что заварку заливают горячей водой на несколько секунд и сразу же сливают настой.

"С каждым следующим проливом чай раскрывается глубже, меняя аромат и вкус. Чай не отдает свой вкус сразу, а раскрывается постепенно. Поэтому проливы позволяют почувствовать, как меняется напиток от заварки к заварке", – отмечает Тонконог.

Совсем иной подход требуется к гранулированному чаю. Он отдает цвет и вкус моментально, поэтому его лучше заваривать один раз и водой не горячее 90 градусов – иначе напиток получится грубым и пустым.

Чай по-казахски

Отдельное место в чайной культуре занимает казахский способ заваривания. При приготовлении чая по-казахски главная цель – получить максимально насыщенный настой. Для этого в хорошо прогретый фарфоровый чайник с водой засыпают черный листовой чай и ставят его на огонь. Напиток доводят до состояния, близкого к кипению, чтобы чайный лист полностью раскрылся и отдал свой вкус и цвет, образуя густой, темный настой – шырыш.

"В Казахстане сначала в пиалу наливают молоко – желательно, жирное или даже сливки – и только потом добавляют приготовленную заварку. Это отличает местную традицию от английской, где порядок действий обратный", – сказала Ольга Тонконог.

Чаи, которые легко испортить

Некоторые сорта чая требуют особенно аккуратного обращения. Например, шу пуэры обязательно промывают. Для этого заварку заливают крутым кипятком и тут же сливают первую воду. Этот этап очищает чай от пыли и помогает "пробудить" лист.

Проливы у шу пуэра могут быть более длительными – до 30 секунд. Зеленые пуэры (шены) тоже промывают, но заваривают водой около 85 градусов и не держат настой долго – иначе чай станет слишком терпким.

Осторожности требуют и светлые улуны, такие как тегуаньинь или популярный молочный улун. Их легко передержать, поэтому важны и температура воды, и время заваривания.

Без спешки и негатива

Специалисты в области чайных церемоний отмечают, что у каждого сорта чая есть свой характер и особая сила. К этому напитку принято относиться с уважением и любовью, внимательно прислушиваясь к его вкусу. При этом чай не запрещает эксперименты.

"Не стоит бояться что-то менять. Можно где-то чуть остудить воду, где-то подержать заварку подольше. Благодаря этому можно найти вкус, который будет приятен именно вам. Также стоит помнить самое главное – чай не терпит спешки и негатива. Лучше не обсуждать за столом политику, религию, конфликты или деньги, если вы не собрались для этого специально", – говорит эксперт.

Специалист отметила, что чайные церемонии во многих культурах становятся способом замедлиться, услышать себя и других. Ведь иногда достаточно просто горячей чашки чая, чтобы разговор стал спокойнее, а день – чуть мягче.