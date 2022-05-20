Можно ли сохранить желчный пузырь – врач

Чаще всего пациентов интересует вопрос касательно сохранения желчного пузыря. Можно ли сохранить этот жизненно важный орган, узнал корреспондент Zakon.kz

Заведующий многопрофильным хирургическим отделением ГКБ № 1 Алматы Марат Менаяков отмечает, что очень часто слышит просьбу от пациентов сохранить желчный пузырь.

По его словам, к сожалению, удалить камни, оставив желчный пузырь, нельзя.

Желчный пузырь воспален и в будущем также будет способствовать образованию новых конкрементов. И это все равно, что носить в себе мину замедленного действия. В любой момент эти камушки могут мигрировать в желчные протоки и создавать осложнения в виде обструкции желчных путей и механической желтухи. Марат Менаяков

Кроме того, специалист уточняет, что наличие камней может способствовать дальнейшему прогрессированию воспаления желчного пузыря.

Поэтому при желчекаменной болезни нужно удалять желчный пузырь вместе с камнями и желательно в плановом порядке, не доводя до экстренности. Преимущество плановой операции в том, что пациент полностью подготовлен, приходит обследованным со стороны сопутствующих заболеваний. Марат Менаяков

Если раньше удаление желчного пузыря выполнялось традиционным, открытым методом, то сейчас предпочтение отдается малоинвазивной методике – лапароскопической операции. Она позволяет пациенту быстрее реабилитироваться, гораздо короче послеоперационный период, а также риски возникновения спаечной болезни сводятся к минимуму, говорят врачи.