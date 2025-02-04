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Общество

Редкий хирургический случай удивил врачей в Павлодаре

Больше 60 желчных камней извлекли хирурги у пенсионера в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:41 Фото: "Павлодар-онлайн"
Хирургов Павлодара удивил редкий случай: обычно они находят у пациентов не больше десятка камней. А к ним поступил пенсионер, у которого около 60 камней полностью забили протоки и желчный пузырь, передает Zakon.kz.

"Павлодар-онлайн" пишет, что 77-летний Амыргали Садвакасов ведет здоровый образ жизни. Не ест вредный фастфуд, придерживается режима сна, по утрам делает зарядку и наматывает шаги по усольской дамбе. В одну из таких прогулок в конце января пенсионеру и стало плохо.

"Я редко болею, проблем с пищеварением никогда не было. Как обычно, пошли с другом на прогулку, вдруг резко схватило. Ощущение, как будто сжимается все внутри. Немного отпустило, дошел до дома. Дома снова стало плохо, открылась рвота с кровью. Вызвали скорую. Сказали, надо ложиться в больницу".Амыргали Садвакасов
Фото: "Павлодар-онлайн"

Операцию провели хирурги первой городской больницы. Сначала пенсионеру удалили желчный пузырь, а потом прочистили желчные протоки.

"28 января пациент поступил в экстренном порядке с болями в животе, с желтушностью кожных покровов и склер. При госпитализации мы провели инфузионную терапию, параллельно дообследовали, проведя МРТ брюшной полости. Выявили множественные конкременты желчного пузыря, пузырного и желчного протока. Решили провести двухэтапную операцию под одним наркозом: через проколы удалили сам пузырь, а учитывая, что камни находились еще и в желчном протоке, вторым этапом через ротовую полость удалили камни из протоков. В общей сложности у него было около 60 конкрементов. Это много, обычно у таких пациентов бывает от одного до десяти камней".Хирург Нурсултан Андасбеков

Восстановление после малоинвазивной операции прошло быстро. Пенсионер уже готовится к выписке домой.

В год в первой городской больнице проводят около 400 подобных операций. По словам хирурга, главными факторами образования камней в желчном пузыре становится неправильное питание – фастфуд и жирная пища, а также генетика.

Ранее о необычном случае рассказали врачи Атырау. Они выкачали из девушки 14 литров жидкости.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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