Смаилов призвал страны СНГ объединить усилия в борьбе с ростом цен на продукты

Состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Zakon.kz.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы правительств Азербайджана Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов и председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Открывая заседание, Смаилов отметил, что для Казахстана большая честь председательствовать в этом году в СНГ.

В прошлом году мы отметили 30-летие Организации. Было много положительных оценок деятельности СНГ, общая суть которых сводится к тому, что Организация заслуженно завоевала репутацию авторитетной региональной площадки по поддержанию политического диалога, расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В нынешних условиях СНГ продолжает играть важную роль в вопросах поддержания сотрудничества между нашими государствами, – сказал премьер-министр РК.

В ходе заседания руководители правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества.

В своем выступлении Смаилов отметил, что одной из приоритетных задач Казахстана в рамках председательствования является работа по увеличению объемов взаимной торговли и ее диверсификация.

Возможности и потенциал для этого у нас имеются. В прошлом году объем взаимной торговли Казахстана с государствами СНГ составил 32,8 млрд долларов, что на 30,2% больше по сравнению с 2020 годом. Уже по итогам трех месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и странами СНГ составил порядка 7,5 млрд долларов, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – отметил Смаилов.

Говоря о дальнейшем развитии промышленной кооперации, глава Правительства РК акцентировал внимание на необходимости полной реализации потенциала конкурентных преимуществ стран СНГ.

Нами определен перечень приоритетных промышленных кооперационных направлений. Рассматриваются возможности создания новых и развития существующих кооперационных связей. Проводимая работа обеспечит повышение устойчивости экономик государств- участников СНГ, – отметил премьер-министр РК.

Смаилов также напомнил, что одной из задач Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года является содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства.

В этой связи, по словам главы Правительства РК, представляется важным актуализировать положения Программы поддержки и развития малого предпринимательства в государствах СНГ, принятой в 1998 году.

Переходя к следующей теме, премьер-министр РК отметил, что кризисные явления в мире оказывают негативное влияние на продовольственный рынок.

Так, индекс продовольственных цен в мире, по данным ФАО ООН, в апреле т.г. на 30% выше по сравнению с апрелем прошлого года.

Фото: primeminister.kz

Для решения проблем продовольственной безопасности Смаилов призвал поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер, а именно: снизить неоправданную межстрановую конкуренцию на аграрных рынках, в том числе через разработку и ведение совместного продовольственного баланса; учредить межгосударственные объединения или совместные предприятия для реализации инвестиционно-инновационных проектов в сельском хозяйстве; развивать сквозную товаропроводящую систему.

В своем выступлении премьер-министр РК также затронул проблему изменения климата и угрозы кибербезопасности.

Современные вызовы высветили важность принятия скоординированных и совместных мер по их преодолению. При этом хочу отметить, что потенциал экономических и управленческих инструментов Содружества позволяет успешно справляться с самым широким кругом задач, – подчеркнул Смаилов.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Соглашение об обмене биологическим материалом, Протокол о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 года, а также решения о Концепции сотрудничества государств-участников СНГ по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и Плане основных мероприятий по ее реализации, о Комплексе совместных действий государств-участников СНГ по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельхозживотных на период до 2026 года, о Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств- участников СНГ на период до 2030 года, о международном проекте «Молодежная столица СНГ», о Перечне перспективных научных проектов и прочие.

Следующее заседание Совета глав правительств состоится в ноябре 2022 года в Нур-Султане.