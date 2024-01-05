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Законодательство РК

Поставки нефти и газа: Алихан Смаилов дал госорганам ряд поручений

Поставки нефти и газа: Алихан Смаилов дал госорганам ряд поручений Фото: primeminister.kz
Очередное заседание Энергетического совета состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства 5 января 2024 года.

"Участники обсудили вопросы газоснабжения новых инвестиционных проектов в рамках создания кластеров высокого передела, обеспечения стабильности поставок газа на внутренний рынок, а также расширения и модернизации соответствующей энергетической инфраструктуры. По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений", – говорится в сообщении.
Поставки нефти и газа: Алихан Смаилов дал госорганам ряд рабочих поручений

Фото: primeminister.kz

Наряду с этим рассмотрены вопросы обеспечения надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам.

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3 января вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения обсудили на первом в 2024 году совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. На этом совещании глава правительства дал первые поручения в новом году. Подробности по ссылке.

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