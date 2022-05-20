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Причиной ожирения людей могут быть вредные выбросы в окружающей среде – ученые

выбросы Фото: pixabay
Исследователи выявили около 50 химических веществ, которые оказывают влияние на состояние человеческого тела, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, ученые отметили в списке вредных веществ бисфенол А, фталат, пластиковые добавки, пестициды, вещества, загрязняющие воздух, и другие. Подобные соединения получили название обесогены. Они могут содержаться в воде, пыли, упаковке продуктов питания, средствах личной гигиены, бытовых вещах и чистящих средствах.

Эксперты считают, что обесогены нарушают «метаболический термостат» организма, изменяя размер жировых клеток и влияя на сигналы, которые помогают людям понимать, когда они сыты.

Оказывается, химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду, имеют эти побочные эффекты. Они заставляют клетки делать то, что те в противном случае не сделали бы. Одна из этих вещей – отложение жира, – заявил профессор педиатрии в отделе эндокринологии Калифорнийского университета Роберт Ластиг.
Елена Беляева
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