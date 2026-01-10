#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Собаки могут "подслушивать" разговоры и понимать речь – ученые

Исследователи пришли к выводу, что некоторые четвероногие понимают человеческую речь на уровне полуторогодовалых детей, сообщает Zakon.kz.

Научная работа, опубликованная в журнале Science, подтвердила: отдельные одаренные животные обучаются, подобно детям – просто слушая разговоры хозяев. К примеру, они способны запомнить названия сотен игрушек не по команде человека, а при пассивном наблюдении за ним.

"При определенных условиях поведение некоторых собак поразительно напоминает поведение маленьких детей в возрасте от 18 до 23 месяцев", – цитирует "Наука" авторов исследования.

Так, специалисты смоделировали две ситуации:

  • прямое общение – хозяин демонстрирует псу игрушку и несколько раз называет ее;
  • "подслушивание" – пес находится рядом, пока хозяин обсуждает игрушку с другим человеком.

В обоих случаях на обучение отводилось всего восемь минут за несколько коротких сессий, после предмет обсуждения уносили в другую комнату, а собаку просили принести его обратно. Что удивительно, испытуемые "барбосы" находили нужную игрушку с точностью до 80% в обоих сценариях.

В третьей части эксперимента задачу усложнили. Собаке показывали новую игрушку, потом прятали ее в коробку и называли только после того, как она исчезала из поля зрения. Такой временной разрыв между визуальным образом и словом серьезно затрудняет установление связи. Несмотря на это, большинство подопытных успешно справились и с этим испытанием.

Тем не менее ученые поспешили расстроить собачников: они вовсе не утверждают, что конкретно вашему питомцу подобное "по зубам".

Ранее людей науки заворожили устрашающие океанические "годзиллы".

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
