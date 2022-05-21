Майк Тайсон высказался по поводу избиения назойливого пассажира в самолете

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал инцидент, когда он напал на пассажира в самолете, который летел из Сан-Франциско во Флориду, передает Zakon.kz.

55-летний американский спортсмен признался, что усвоил важный урок из случившегося.

Никогда не думал, что мои действия могут взволновать так много людей, – заявил он в эпизоде подкаста Club Random with Bill Maher.

Нападение боксера на пассажира произошло 21 апреля. Тайсон нанес несколько ударов по лицу мужчины, который перед этим провоцировал знаменитость нахальным поведением. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Кроме того, избитый обратился в полицию.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Боксер многократно попадался на избиениях людей вне ринга. Под горячую руку спортсмена попадали журналист, женщины легкого поведения и, по некоторым свидетельствам, его бывшая жена.