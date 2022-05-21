Психолог рассказала, как не испортить отношения в тесной квартире

Оптимальным вариантом сохранения хороших отношений в семье психолог считает улучшение жилищных условий, но если такой возможности нет, то можно договориться о разделении границ, сообщает Zakon.kz.

Жизнь в маленькой тесной квартире может разрушить даже самые хорошие семейные отношения, ведь и экстраверту нужно побыть одному хотя бы 15 минут в день, рассказала РИА Недвижимость психолог Мария Радченко.

Интровертам необходимо остаться в полном одиночестве минимум на час-два день, экстравертам нужно побыть одним не менее 15 минут. Это время дает людям возможность побыть наедине со своими мыслями, осмыслить разные события, почувствовать себя. Оно позволяет полностью расслабиться, нормализовать частоту дыхания. Мария Радченко

Оптимальным вариантом сохранения хороших отношений в семье психолог считает улучшение жилищных условий, но если такой возможности нет, то можно договориться о разделении границ, например, муж занимается своими делами в комнате, а жена на кухне.

Это совсем не значит, что она там готовит день и ночь, просто это «ее комната». Если же вы живете в студии, все равно надо постараться выделить каждому члену семьи свой угол, который будет организован так, как удобно его владельцу. Мария Радченко

В конце концов, можно на какое-то время закрыться в ванной или уйти на прогулку, отметила психолог. Но в любом случае необходимо быть честными друг с другом и откровенно объяснять, что вам просто хочется побыть одному, добавила она.