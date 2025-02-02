Шесть сигналов, как распознать абьюзера в начале отношений – психолог

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В начале отношений токсичные люди хорошо маскируются под хороших. Распознать их непросто, но психологи собрали основные черты манипуляторов, на которые стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

Сомнительные комплименты Подход может быть разным. Одни используют мизогинный стереотип "Ты не такая, как другие девушки", пытаясь то ли сделать сомнительный комплимент, то ли оскорбить. Другие прямым текстом задевают ваши ценности. Если вы слышите что-то неприятное от собеседника, стоит задуматься. Возможно, дальше ситуация останется такой же или даже станет хуже. Ощущение плохой игры Уже в самом начале общения кажется, что с вами играют. И не в хорошем смысле. Например, пытаются посадить на эмоциональные качели или манипулировать. Это первые звоночки психологического насилия. Вас может не покидать ощущение давления, запутанности, а еще вы можете замечать несостыковки в словах собеседника. Нарушение границ У всех разное понимание дозволенного. Бывают более утонченные нарушения границ. Например, попытки прикосновений, когда вы только познакомились. Отправка цветов на работу без спроса, попытки поймать в свободное время, чтобы увидеться. Все это тоже нарушает границы человека. Вас должны напугать попытки взять вас под контроль. Например, заваливать сообщениями в мессенджере часто и требовать отчетности: где ты была, что делала, с кем, названивать без предупреждения. Только о себе и для себя Иногда люди концентрируются только на себе. Не задают никаких вопросов, не интересуются чужой жизнью: кажется, что это не диалог, а монолог. Причем начатый исключительно для удовлетворения собственных потребностей. Есть он – классный, красивый, важный, а есть вы – не более чем обезличенный инструмент для него. Порой человек может даже не замечать, что немного зациклен на себе и не дает шанса раскрыться партнеру рядом. Непонятные предчувствия Если вам кажется, что что-то не так, – вам не кажется. Возможно, вы уже краем глаза заметили какие-то "красные флаги" и среагировали на них, но еще не успели понять, что к чему. Любые непонятные ощущения – повод остановиться и осмотреться. Доверяйте себе. Вы имеете право не продолжать общение, если чувствуете себя тревожно, грустно, раздраженно. Иногда непонятные тоска и стыд могут накатывать уже после общения: все было нормально, но ощущения ужасные. Отзывы близких Если все равно одолевают сомнения, поговорите с близкими и друзьями: иногда со стороны видно лучше. Можно показать им кусочек переписки или информацию из профиля человека, чтобы получить второе мнение со стороны. Включаясь в общение во время знакомства, мы иногда многое упускаем. Интерес и влечение накидывают на глаза розовые очки. Ранее психологи назвали неоднозначный, но действенный способ укрепить отношения.



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