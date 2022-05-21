Токаев присвоил ряду казахстанцев звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

В тексте документа сказано:

1 За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Абаханову Искаиру Джардемовичу – певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы;

Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне –директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область;

Адилову Кайратбеку Нурушевичу – артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП, «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

Айткожановой Райхан –профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

Алимбекову Жунису Нургазовичу – артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»;

Байбусинову Нуржану Тлеубековичу – дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;

Балагумарову Дастану Кайролаевичу – старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

Бапанову Алибаю Калтаевичу – профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу – директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»;

Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу – директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;

Борецкому Олегу Михайловичу – доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы;

Варисову Нуралиму Мамутовичу – певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;

Габбасовой Гульмире Надымовне – доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

Галсанову Александру Валерьевичу – главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область;

Ганн Лидие Давыдовне – заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы;

Дараеву Махмуту Мариповичу – артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;

Ермекбаеву Али Акбергеновичу – художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»;

Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне – хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар;

Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу – заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы;

Капалбекову Нагашибеку – главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы;

Каримову Негметулле Харрасовичу – профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

Кобжановой Светлане Жумасултановне – заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;

Койлышову Сериккулу Курманкуловичу – артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

Махан Құрманбай Жарқынбайұлы – руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;

Мукажановой Кульжазире Жумадильевне – заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;

Муканову Аскару Тулеугалиевичу – артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;

Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы – руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»;

Нұрхалық Серік Сақбайұлы – артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;

Передеро Татьяне Владимировне – концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»;

Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне – артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы;

Сону Лаврентию Дядюновичу – режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

Сраилову Бахыту Бекмурзаулы – директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область;

Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу – руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

Сырлыбаеву Серику Омаровичу – профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу – директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы;

Танабаевой Саре Ескаировне – ветерану труда, Западно-Казахстанская область;

Тастанбекову Ержану Отановичу – композитору, город Алматы;

Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу – кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

Темербаевой Галие Амеркамзаевне – артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;

Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу – директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»;

Уважанову Канату Стальевичу – главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

Умбеталиевой Долорес Александровне – руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан;

Утебаевой Майсе Омарбековне – преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы;

Утуленовой Мапрузе Кадешевне – певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область;

Хлащевой Ольге Дмитриевне –руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы – директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область;

Шекерову Бекбулату Базарбаевичу – главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

Шоманұлы Әбілқасым – киноактеру, город Алматы.

2 Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.