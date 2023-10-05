Токаев присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" нескольким учителям
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 октября 2023 года присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В числе награжденных:
- ветеран труда Майра Мамбетова (город Алматы),
- учитель средней школы №16 имени Кожаберген-жырау Айжан Капезова (город Петропавловск),
- учитель общеобразовательной школы-интерната имени С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская область),
- учитель школы-гимназии имени А.Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (город Караганда),
- воспитатель образовательного комплекса детского сада имени академика К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская область),
- учитель школы-лицея №50 "Қазғарыш" имени Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (Павлодарская область),
- учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Баян Базаргалиева.
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