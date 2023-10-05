Токаев присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" нескольким учителям

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 октября 2023 года присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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