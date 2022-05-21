Раненого краснокнижного лебедя нашли на трассе в Карагандинской области

Как установили ветеринары, у птицы не обнаружено внутренних повреждений, она находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Птицу обследовали в ветеринарной клинике, сообщается на странице карагандинского зоопарка в Instagram.

Лебедь находится в неудовлетворительном состоянии и стрессе и не подходит к корму.

Сообщается, что у лебедя не обнаружили внутренних повреждений и переломов. Назначено ветеринарное лечение. В дальнейшем птицу будет наблюдать ветеринарный врач. Лебедь находится в карантине.

В зоопарк с сообщением о найденном краснокнижном лебеде-кликуне обратился неравнодушный человек. Сотрудники зоопарка порекомендовали обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.

Птицу нашли на трассе Балхаш – Караганда.