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Раненого краснокнижного лебедя нашли на трассе в Карагандинской области

Караганда лебедь краснокнижный Фото: Instagram/krgzoo
Как установили ветеринары, у птицы не обнаружено внутренних повреждений, она находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Птицу обследовали в ветеринарной клинике, сообщается на странице карагандинского зоопарка в Instagram.

Лебедь находится в неудовлетворительном состоянии и стрессе и не подходит к корму.

Сообщается, что у лебедя не обнаружили внутренних повреждений и переломов. Назначено ветеринарное лечение. В дальнейшем птицу будет наблюдать ветеринарный врач. Лебедь находится в карантине.

В зоопарк с сообщением о найденном краснокнижном лебеде-кликуне обратился неравнодушный человек. Сотрудники зоопарка порекомендовали обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.

Птицу нашли на трассе Балхаш – Караганда.

Данияр Кунафин
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