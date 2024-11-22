Раненого лебедя спасли с помощью дрона в Актюбинской области

Не сумевшую взлететь птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района Актюбинской области и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Получив сигнал сотрудники МЧС выехали на место.

К пернатому отправили дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить его состояние. Как выяснилось, у птицы было повреждено крыло, поэтому она не могла взлететь.

Спасатели добрались до "пострадавшего" по льду, благополучно поймали и, надев спасательный жилет, вытащили на берег.

В дальнейшем лебедя забрали специалисты организации по защите животных.

Впрочем, это не единственная трогательная история "братьев наших меньших" со счастливым концом. Ранее Zakon.kz сообщал, что в Астане сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в колодец.