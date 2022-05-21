В Актобе молния убила подростка

Подростка убило молнией в пригороде Актобе. Трагедия произошла вечером 20 мая в селе Белогорка, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального департамента по ЧС, от удара молнии также пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице.

По прибытии на место происшествия было установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, а 27-летний мужчина доставлен в больницу БСМП Актобе. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ДЧС напоминают о соблюдении правил безопасности.

В случае, если гроза застигла на улице, важно воздерживаться и избегать следующих действий и мест:

не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;

запрещено купаться в водоемах. Вода – хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует;

не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д.;

нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;

не нужно звонить по телефону – даже если устройство не используется, а просто находится во включенном состоянии, есть вероятность поражения молнией;