В Актобе молния убила подростка
По данным регионального департамента по ЧС, от удара молнии также пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице.
По прибытии на место происшествия было установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, а 27-летний мужчина доставлен в больницу БСМП Актобе.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В ДЧС напоминают о соблюдении правил безопасности.
В случае, если гроза застигла на улице, важно воздерживаться и избегать следующих действий и мест:
не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;
запрещено купаться в водоемах. Вода – хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует;
не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д.;
нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;
не нужно звонить по телефону – даже если устройство не используется, а просто находится во включенном состоянии, есть вероятность поражения молнией;
во время грозы рекомендуется не иметь на себе металлические предметы и бижутерию.