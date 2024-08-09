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Молния убила мужчину на заводе в Актобе

Молния убила мужчину на заводе в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:33 Фото: рixabay
Несчастный случай произошел 8 августа 2024 года на заводе в Актобе – мужчину убила молния, сообщает Zakon.kz.

Около 17:00 на станцию скорой помощи поступил звонок с завода ферросплавов о том, что человека ударило молнией. Прибывшие медики увидели лежащего во дворе мужчину. Им не удалось определить признаки жизни. По словам врачей, смерть наступила до приезда скорой.

По словам работников завода, после ужина мужчина вышел на улицу. В окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал, пишет "Диапазон".

Пресс-служба завода ферросплавов уточнила, что мужчина не был их работником.

7 июля в ЗКО на берегу озера Шалкар 40-летняя туристка из России погибла от удара молнией.

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