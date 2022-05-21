Взрыв близ роддома в Шымкенте: начато расследование

В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту взрыва около роддома в городе начато расследование. На месте происшествия погиб сторож, передает Zakon.kz.

Известно, что сегодня, 21 мая, в 12:06 на телефон 102 поступило сообщение о взрыве по улице Г. Иляева.

Сотрудники ДП Шымкента, следственно-оперативной группы и сотрудники ДЧС установили, что в результате взрыва было уничтожено здание межбольничной аптеки №138, где производят физраствор.

По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет. Пресс-служба ДП Шымкента

Также, по данным ведомства, полицейские эвакуировали пациентов перинатального центра и близлежащих домов и оцепили место происшествия.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

В полиции добавили, что начато расследование.