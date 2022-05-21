Президент подписал закон о биологической безопасности

Главой государства подписан Закон РК «О биологической безопасности Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательные акты РК по вопросам биологической безопасности, передает Акорда.

Проект закона Мажилис одобрил в еще декабре 2021 года, как и сопутствующие ему поправки. Документы включают в себя раннее выявление, предотвращение и профилактику биологических угроз.

В Казахстане внедрят систему управления биологическими рисками и прогнозирования биоугроз, а также введут уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов.

В апреле текущего года министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что на реализацию законопроекта республиканской бюджетной комиссией одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25,5 млрд тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов.