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Страны G7 начали обсуждение конфискации активов РФ

Конфискация активов РФ Фото: Instagram/christianlindner
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на встрече 20 мая обсудили вопрос конфискации российских активов, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Министр отметил, что главы Минфинов стран G7 пока обсуждают «привлечение активов российских государственных акторов и использование для восстановления (Украины. – Прим. ред.)». По словам Линднера, этот вопрос не решен окончательно, его нужно тщательно продумать.

Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Как рассказал Линднер, G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа.

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