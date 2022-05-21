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Младенец погиб после взрыва в Шымкенте

Гибель ребенка Туркестанская область Фото: Instagram/turkistan_oblysy
В результате взрыва в Шымкенте погиб новорожденный ребенок, передает Zakon.kz.

В Шымкенте прогремел взрыв в здании частной аптеки, расположенной рядом с Туркестанским областным перинатальным центром №1.

Как сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области, на момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников.

В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес 790 грамм), восемь человек получили травмы. Пресс-служба акимата Туркестанской области

Пострадавших доставили в Туркестанскую областную клиническую больницу, Шымкентскую городскую клиническую больницу, городскую больницу №2.

Отметим, здание, где прогремел взрыв, принадлежит ТОО «Межбольничная 138-я аптека». Оно не имеет отношения к перинатальному центру.Пресс-служба акимата Туркестанской области

Позже появилась информация, что умерший младенец был одним из тройняшек.

По факту взрыва в Шымкенте сотрудниками Енбекшинского РУП начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Назначены экспертизы.

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