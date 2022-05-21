$40 миллиардов – Байден подписал законопроект о беспрецедентной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов в качестве помощи, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Белого дома, закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Ранее Байден и запрашивал у Конгресса США дополнительное финансирование для выделения помощи Украине. Он просил 33 млрд долларов.

В Конгрессе не только одобрили его инициативу, но и увеличили сумму до 40 млрд долларов. Следом законопроект одобрил сенат.

В частности, было предложено ассигновать еще больше средств на предоставление военной техники, а также продовольствия. Так, около 20 млрд долларов пойдет непосредственно на военную помощь, в том числе на обучение и снабжение украинских военнослужащих, а также на пополнение американских запасов вооружений. А также 900 млн долларов на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.