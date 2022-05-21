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72 медали завоевали казахстанские участники на гимназиаде во Франции

Казахстан, 72 медали, Аймагамбетов Фото: Instagram/isfsports
Казахстанские школьники завоевали 72 медали на Всемирной гимназиаде во Франции, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава Минобразования Казахстана Асхат Аймагамбетов.

В Telegram он написал, что из завоеванных медалей – 28 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых.

Казахстанские участники стали победителями и призерами состязаний по таеквондо, плаванию, легкой атлетике, дзюдо, вольной борьбе, фехтованию, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, боксу и женской борьбе.

Отмечу, что казахстанские учащиеся впервые участвуют во Всемирной гимназиаде для школьников. Сегодня в Нормандии пройдет последний день соревнований. Желаю команде сил, стойкости духа и новых побед. Мы вами гордимся! Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Гимназиада-2022 проходит во французской Нормандии с 14 по 22 мая. Это крупное мультиспортивное событие для школьников 16-18 лет.

Турнир принимают девять городов. В соревнованиях участвуют спортсмены из 64 стран, состязающиеся в семнадцати видах спорта, а также трех паралимпийских дисциплинах. Всего на турнир приехали 3600 юных атлетов.

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