72 медали завоевали казахстанские участники на гимназиаде во Франции

Об этом рассказал глава Минобразования Казахстана Асхат Аймагамбетов.

В Telegram он написал, что из завоеванных медалей – 28 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых.

Казахстанские участники стали победителями и призерами состязаний по таеквондо, плаванию, легкой атлетике, дзюдо, вольной борьбе, фехтованию, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, боксу и женской борьбе.

Гимназиада-2022 проходит во французской Нормандии с 14 по 22 мая. Это крупное мультиспортивное событие для школьников 16-18 лет.

Турнир принимают девять городов. В соревнованиях участвуют спортсмены из 64 стран, состязающиеся в семнадцати видах спорта, а также трех паралимпийских дисциплинах. Всего на турнир приехали 3600 юных атлетов.