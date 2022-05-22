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Флойд Мейвезер не смог нокаутировать Дона Мура за восемь раундов

боксер Фото: Instagram/floydmayweather
45-летний Мейвезер является непобежденным боксером. Поединок продлился все восемь раундов по две минуты каждый. Однако после окончания боя победителя не назвали, сообщает Zakon.kz.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер провел выставочный поединок в Абу-Даби против соотечественника Дона Мура, сообщает Спорт-Экспресс.

Поединок продлился все восемь раундов по две минуты каждый. В заключительном раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун. После окончания боя победителя не назвали.

Ранее выставочный бой перенесли во второй раз. Изначально поединок должен был пройти 14 мая, однако организаторы приняли решение о переносе из-за смерти президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида. Позже власти Дубая в последний момент все же разрешили бой Мейвезера.

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Выставочный поединок Мейвезер – Мур перенесен во второй раз

45-летний Мейвезер является непобежденным боксером. На его счету 50 побед, из них – 27 нокаутом. У 42-летнего Мура – 18 побед (12 нокаутов).

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