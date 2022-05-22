Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Испании смягчили правила для въезда в страну

Испания коронавирус виза Фото: pixabay
Решение о смягчении правил для въезда в страну было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии, сообщает Zakon.kz.

Власти Испании с 21 мая смягчили правила въезда на территорию государства для непривитых от COVID-19 путешественников из стран, не состоящих в ЕС, сообщает RT.

При пересечении границы туристам достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета, или антиген не старше суток.

Отличные новости – новая фаза пандемии позволяет ослабить требования к здоровью граждан при въезде в Испанию. Туристам из-за пределов Европы будет легче посетить страну в высокий сезон.Министр промышленности, торговли и туризма королевства Рейес Марото

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии.

Данияр Кунафин
COVID-19 Испания
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления