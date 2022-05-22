В Испании смягчили правила для въезда в страну

Решение о смягчении правил для въезда в страну было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии, сообщает Zakon.kz.

Власти Испании с 21 мая смягчили правила въезда на территорию государства для непривитых от COVID-19 путешественников из стран, не состоящих в ЕС, сообщает RT.

При пересечении границы туристам достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета, или антиген не старше суток.

Отличные новости – новая фаза пандемии позволяет ослабить требования к здоровью граждан при въезде в Испанию. Туристам из-за пределов Европы будет легче посетить страну в высокий сезон. Министр промышленности, торговли и туризма королевства Рейес Марото

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии.