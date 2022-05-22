Взрыв близ роддома в Шымкенте: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В результате взрыва погибли три человека: охранник 1979 года рождения, рабочий стройкомпании 1980 года рождения и один ребенок, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления здравоохранения Туркестанской области Марат Пашимов рассказал о состоянии пострадавших от взрыва близ роддома в Шымкенте.

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По его словам, эвакуация беременных и послеродовых началась буквально через 10 минут после взрыва. Главврач области поблагодарил коллектив за профессионализм.

Я хочу сказать большое спасибо, во-первых, коллективу! Вот произошел взрыв, начиная от санитарки, медсестры, врача – ни один человек не сказал: «я хочу свою жизнь спасти», не убежал. Пока всех не эвакуировали, все оставались на рабочем месте. Спасибо акиму области, Минздраву. Даже простые люди, жители, соседи пришли, на своих машинах все эвакуировали. О чем это говорит? Это человеческий фактор. Это же не специально такой взрыв произошел. В чем причина, кто виноват – будет разбираться следствие. Марат Пашимов

Марат Пашимов сообщил, что в результате взрыва погибли три человека: охранник 1979 года рождения, рабочий стройкомпании 1980 года рождения и один ребенок.

По словам родственников, сторож буквально три месяца назад женился. Жена беременна. Все, что нужно, мы взяли на себя. Мы будем сопровождать, там какие-то все равно имеются кредиты, мы поможем. Марат Пашимов

Семье погибшего рабочего материальная помощь оказывается за счет работодателя.

Погибший малыш был одним из тройни. Он скончался во время взрыва.

Всего пострадали восемь человек: из них пятеро – сотрудники перинатального центра, двое – рабочие, которые занимались проведением интернета, один – тот самый скончавшийся рабочий.

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Сами роженицы физически не пострадали, они находятся в шоковом состоянии, женщинам оказывается профессиональная психологическая поддержка.

В здание никого не впускают и не госпитализируют. В данный момент новых рожениц помещают в другие больницы. Роддом начнет работать, как только разрешит следствие.