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Улетевшую крышу стадиона в Шымкенте проверяли на прочность в январе 2022 года

Крыша рухнула Фото: ДЧС Шымкента
Футбольный матч между командами «Ордабасы» и «Аксу» едва не закончился трагедией. На поле из-за сильного ветра рухнула часть крыши, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте улетевшая на футбольное поле крыша в январе этого года прошла проверку на прочность, сообщает 24.kz.

Оказалось, что проверяли ее техническое состояние и перед самым матчем. Только вот дефектов специалисты не нашли. Поэтому летающая во время игры кровля оказалась для чиновников настоящим сюрпризом.

Накануне футбольный матч между командами «Ордабасы» и «Аксу» едва не закончился трагедией. На девятой минуте на поле из-за сильного ветра рухнула часть крыши.

По счастливой случайности никто из игроков и болельщиков не пострадал. Игру тут же приостановили.

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Футболисты все-таки доиграют в резервный день: тем же составом и на том же поле. А вот административное здание стадиона будет без крыши до тех пор, пока не выделят из бюджета средства.

Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии маслихата, которая будет в июне. Пока дыры накроют брезентом. Последний раз капитальный ремонт кровли проводили в 2004 году.

В январе текущего года был проведен технический аудит, о том, что есть какие-то нарушения в кровле, что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того, перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей, по закону составляется акт, где принимают участие представители ЧС, правоохранительных органов и так далее. Замакима Шымкента Максут Исахов

Максут Исахов отметил, что перед матчем тоже был составлен акт, в котором не было особых указаний по крыше.

Данияр Кунафин
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