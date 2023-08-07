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Купол стадиона рухнул в Сатпаеве

Купол стадиона рухнул в Сатпаеве Фото: скриншот с видео
Купол, установленный над футбольным полем в Сатпаеве, обрушился из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

6 августа в 14:30 на одном из футбольных полей стадиона города Сатпаев обрушился установленный там купол. Причиной стал сильный ветер, передает KazInform.

Как сообщили в акимате города, никто при обрушении не пострадал. Всех людей, что находились в тот момент на территории, вывели за пределы поля.

В акимате отметили, что стадион был построен в 2005 году, спустя 13 лет объект передали на баланс городского отдела спорта. В 2021 году объект перешел в собственность областного управления спорта.

Ранее стало известно, что в шахте "Шахтинская" Карагандинской области работника завалило обрушившейся горной породой. Мужчину госпитализировали с переломом грудины.

Мария Мельникова
Улытауская область Сатпаев
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