Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша в ближайшее время заключат двустороннее соглашение о совместном погранично-таможенном контроле, а впоследствии и единой условной границе – когда Украина станет членом Европейского союза.

Президент Украины, выступая в Верховной Раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.

Также Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроекта об особом статусе для граждан Польши.

В Энергодаре Запорожской области, который сейчас контролируется российскими войсками, совершено покушение на назначенного РФ мэра города Андрея Шевчика – была взорвана дверь подъезда, куда он заходил. Угрозы для жизни Шевчика нет, сообщили в местных правоохранительных органах.

Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

Рада Украины проголосовала за выход Киева из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, заявил один из депутатов.

Верховная Рада проголосовала за разрыв соглашения с Россией, которое позволяло избежать двойного налогообложения доходов и имущества, а также не давало уклоняться от уплаты налогов.

Также Верховная Рада приняла законопроект о запрете использование букв Z и V. Об этом написала в своем Telegram-канале глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

Бывший президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью Financial Times отметил, что на рынке Евросоюза, да и на мировом рынке в целом, в среднесрочной перспективе найти замену российской нефти просто невозможно.