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Более 600 рабочих устраняют последствия ливня в Алматы

Управление жилищной политики города Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Информацией по борьбе с проливным дождем в Алматы поделились в управлении жилищной политики города, сообщает Zakon.kz.

Дождь в Алматы начался еще 21 мая около 20:00. С перерывами идет больше суток и, по прогнозам синоптиков, закончится к утру 23 мая.

По подсчетам специалистов, выпало 26,4 мм осадков. Всего за май выпало 100,8 мм при нормативе 105 мм.

В целях организации беспрепятственного пропуска воды по арычной сети в дневной период задействовано 274 ед. спецтехники, 24 мотопомпы и 674 дорожных рабочих. По состоянию на 21:00 часов зафиксировано 5 подтоплений, которые устраняются коммунальными службами. Управление жилищной политики города Алматы

В ведомстве уточнили, что в ночной период на улицах работали 115 рабочих. Для предупреждения возможных подтоплений заготовлено 2400 мешков с песком.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Температура воздуха ночью на 23 мая в Алматы составит +10…+12 градусов.

Константин Вноровский
Алматы
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