Как в Алматы борются с последствиями сильного ливня

Из-за проливного дождя в южной столице на некоторых участках города образовались подтопления. Их оперативно ликвидировали дорожные рабочие. Как сообщили Zakon.kz в Управлении развития коммунальной инфраструктуры, на данный момент проблем по городу не зафиксировано.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 19:00 в городе выпало до 9 мм осадков.

"В 14:00 9 апреля в городе Алматы начался дождь, который завершился в 18:00. До начала выпадения осадков, в целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды, силами 320 рабочих и 96 единиц спецтехники произведены работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Управление развития коммунальной инфраструктуры

В управлении отметили, что для предупреждения и ликвидации подтоплений на проблемных участках организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом, которыми устранялись единичные подтопления в связи с засорением арычных переходов случайным мусором и ветками в течение 10-15 минут. При этом было заготовлено 2 тыс. мешков с песком.

Всего задействовано 465 единиц спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих.

"С 20:00 выход техники составит 182 единиц и 21 мотопомпу, количество дорожных рабочих – 138, оперативных мобильных бригад – 44. По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 19:00 подтоплений не зафиксировано", – подчеркнули в управлении.

По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха к вечеру опустится до +8+10°C. Ночью до +6+8°C. 10 апреля погода ожидается без осадков, днем синоптики прогнозируют +15+17°C.

Утром 9 апреля власти города предупредили алматинцев о непогоде, призывав не парковать под деревьями автомобили и не засорять отходами арычную систему мегаполиса.