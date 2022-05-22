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Спутниковый интернет Starlink установил рекорд скорости

starlink SpaceX, интернет, рекорд скорости Фото: starlink.com
Систему спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска «разогнали» до рекордной скорости в США, сообщает Zakon.kz.

Замеры скорости интернета «из космоса» провел пользователь сайта Reddit под ником DullKn1fe. Его Starlink смог обеспечить скорость скачивания в 301 Мбит/с, при этом пользователь живет в сельской местности Висконсина. Этот показатель значительно превышают среднюю скорость скачивания в сети Starlink в США, указанную популярным сервисом Ookla.

Starlink — это проект компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Ранее предприниматель пообещал, что сетью Starlink в 2022 году будет охвачена вся Земля.

Ранее в этом месяце SpaceX объявила о доступности Starlink в 32 странах мира, включая США, Мексику, Бразилию, Австралию и часть Европы. Ожидается, что в 2023 году систему запустят в Казахстане, Туркмении, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Константин Вноровский
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