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Скончалась актриса Наталья Величко - Эльза из «Щита и меча»

Скончалась Фото: кадр из фильма "Тишина"
На 82-м году жизни скончалась советская, российская актриса театра, кино и ТВ Наталья Величко, сообщает Zakon.kz.

Как передает РЕН ТВ, ее нашли мертвой в московской квартире. Причина смерти неизвестна.

Наталья Величко родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В 1961-м окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965-м - Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), в 1979-м режиссерское отделение ВГИКа. В 1965-1992 годах - актриса Театра-студии киноактера.

Актриса дебютировала в кино в картине «Тишина» в 1963 году в роли Аси.

Наиболее известные картины с ее участием – «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Друзья и годы», «Ураган приходит неожиданно».

Актерскую карьеру Величко завершила в начале 2000-х и в последние годы жизни почти не снималась в кино.

Константин Вноровский
Россия Москва
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