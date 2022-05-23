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Диетолог назвала полезный для зрения продукт

ягоды для зрения Фото: pixabay
Регулярное употребление небольшой порции ягод годжи препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте, передает Zakon.kz.

Диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала, что сушеные ягоды годжи являются полезным для зрения продуктом, сообщает lenta.ru.

По словам врача, регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна.

Специалист рассказала об исследовании, в котором приняли участие 13 здоровых добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет. Они потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней. В результате у них увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина.

Пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи.Наталья Романова

Диетолог посоветовала добавлять ягоды в каши, супы, йогурт или смузи. Также их можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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