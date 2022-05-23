Психолог рассказал, как соцсети влияют на психическое здоровье человека
По информации Psychology Today, в исследовании приняли участие 154 человека. Часть из них в течение недели активно пользовалась интернетом, другая — нет.
Исследователи следили за активностью их гаджетов через специальное приложение. Некоторые участники не смогли пережить полный отказ от интернета, но значительно сократили время его использования — с 222 до 10 минут в неделю.
Люди, которые перестали пользоваться социальными сетями, сообщали об улучшении самочувствия, а также уменьшении проявлений симптомов депрессии и тревожности. Психолог Александр Дэнверс
По словам специалиста, социальные сети увеличивают симптомы депрессии только в том случае, если у человека уже были предпосылки к ней. Также он развеял популярный миф об универсальном вреде соцсетей для душевного здоровья.
Если человек пользуется социальными сетями и не испытывает стресса, выход из них вряд ли заставит его чувствовать себя здоровее. Психолог Александр Дэнверс
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