Психолог рассказал, как соцсети влияют на психическое здоровье человека

Социальный психолог Александр Дэнверс рассказал о том, как социальные сети влияют на психическое здоровье людей. Часть переставших пользоваться соцсетями отмечали улучшение самочувствия, но это применимо не ко всем, сообщает Zakon.kz.

По информации Psychology Today, в исследовании приняли участие 154 человека. Часть из них в течение недели активно пользовалась интернетом, другая — нет.

Исследователи следили за активностью их гаджетов через специальное приложение. Некоторые участники не смогли пережить полный отказ от интернета, но значительно сократили время его использования — с 222 до 10 минут в неделю.

Люди, которые перестали пользоваться социальными сетями, сообщали об улучшении самочувствия, а также уменьшении проявлений симптомов депрессии и тревожности. Психолог Александр Дэнверс

По словам специалиста, социальные сети увеличивают симптомы депрессии только в том случае, если у человека уже были предпосылки к ней. Также он развеял популярный миф об универсальном вреде соцсетей для душевного здоровья.

Если человек пользуется социальными сетями и не испытывает стресса, выход из них вряд ли заставит его чувствовать себя здоровее. Психолог Александр Дэнверс