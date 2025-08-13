Почему сплетничать полезно, рассказали психологи

Психолог Натали Гудайол рассказала, что сплетни в разумных дозах могут положительно влиять на психическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, обсуждение чужих историй активирует зоны мозга, отвечающие за получение удовольствия, включая дофаминергическую систему, сообщает издание Metropoles. Именно поэтому людям нравится слушать и участвовать в подобных разговорах.

Также, по словам Гудайол, сплетни помогают снять эмоциональное напряжение, укрепляют социальные связи, создают ощущение принадлежности и способствуют внутреннему облегчению.

Тем не менее психиатр Миллиан Россафа предупреждает, что чрезмерное увлечение сплетнями может обернуться негативными последствиями. Постоянное погружение в чужие проблемы и негатив способны усилить тревожность и даже привести к депрессии.

