Как АМТ смог цифровизацией повысить безопасность шахт

Угольный департамент «АрселорМиттал Темиртау» начал активную цифровизацию пять лет назад. Старые аналоговые электропускатели заменяются на новые цифровые, а на станциях внедряют новейшие системы, следящие за работой шахтных комбайнов и транспорта.

Кроме того, это обеспечивает безопасное нахождение горняков под землей.

Цифровизация идет последние пять лет

Оборудование последних моделей во взрывобезопасном исполнении ежемесячно поставляют из Германии, Чехии, Китая и других стран. Благодаря этому АМТ повышает безопасность подземных работ, обеспечивая безопасность своих работников.

Отслеживая каждого

Один из масштабных примеров цифровизации – это внедрение в шахтах системы позиционирования и связи. Она позволяет решить сразу несколько задач: отслеживать местонахождение работников под землей, поддерживать радиосвязь и с помощью видеокамер контролировать ход горных работ, а также автоматически оповещать о росте концентрации газа и проводить самодиагностику оборудования.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Шахты относятся к опасному производству, и здесь важно при возникновении нештатных ситуаций определить местоположение людей и спасти их, ведь иногда речь идет о считаных минутах. Система позиционирования, видеонаблюдения и радиосвязи позволяет вовремя предупреждать людей и всегда точно знать, где и кто находится в любой момент времени, – объясняют в АМТ.

Полное внедрение таких систем уже завершено на шахте «Казахстанская» и шахте имени Кузембаева, на остальных внедрение запланировано.

Оборудование в новой системе позволяет следить не только за расположением работников, но и за их физическим состоянием. На средствах индивидуальной защиты шахтеров установлены акселерометры, которые реагируют на резкое изменение параметров, например, падение или долгую неподвижность человека. Система это фиксирует и направляет сигнал на пульты управления.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Если у работника резко ухудшится самочувствие, то ему оперативно направят помощь, ведь порою несколько драгоценных минут могут сохранить человеку здоровье и жизнь.

Об этом и других проектах в сфере безопасности представители «АрселорМиттал Темиртау» расскажут на Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH, которая пройдет в выставочном центре EXPO в Нур-Султане с 25 по 27 мая.

АМТ стала «Золотым партнером» мероприятия, и специалисты компании готовы поделиться своим большим опытом в этой сфере.

Партнерский материал