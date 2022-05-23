Как АМТ смог цифровизацией повысить безопасность шахт
Кроме того, это обеспечивает безопасное нахождение горняков под землей.
Цифровизация идет последние пять лет
Оборудование последних моделей во взрывобезопасном исполнении ежемесячно поставляют из Германии, Чехии, Китая и других стран. Благодаря этому АМТ повышает безопасность подземных работ, обеспечивая безопасность своих работников.
Отслеживая каждого
Один из масштабных примеров цифровизации – это внедрение в шахтах системы позиционирования и связи. Она позволяет решить сразу несколько задач: отслеживать местонахождение работников под землей, поддерживать радиосвязь и с помощью видеокамер контролировать ход горных работ, а также автоматически оповещать о росте концентрации газа и проводить самодиагностику оборудования.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Шахты относятся к опасному производству, и здесь важно при возникновении нештатных ситуаций определить местоположение людей и спасти их, ведь иногда речь идет о считаных минутах. Система позиционирования, видеонаблюдения и радиосвязи позволяет вовремя предупреждать людей и всегда точно знать, где и кто находится в любой момент времени, – объясняют в АМТ.
Полное внедрение таких систем уже завершено на шахте «Казахстанская» и шахте имени Кузембаева, на остальных внедрение запланировано.
Оборудование в новой системе позволяет следить не только за расположением работников, но и за их физическим состоянием. На средствах индивидуальной защиты шахтеров установлены акселерометры, которые реагируют на резкое изменение параметров, например, падение или долгую неподвижность человека. Система это фиксирует и направляет сигнал на пульты управления.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Если у работника резко ухудшится самочувствие, то ему оперативно направят помощь, ведь порою несколько драгоценных минут могут сохранить человеку здоровье и жизнь.
Об этом и других проектах в сфере безопасности представители «АрселорМиттал Темиртау» расскажут на Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH, которая пройдет в выставочном центре EXPO в Нур-Султане с 25 по 27 мая.
АМТ стала «Золотым партнером» мероприятия, и специалисты компании готовы поделиться своим большим опытом в этой сфере.
Партнерский материал