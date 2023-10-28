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Законодательство РК

АМТ: Работа шахт приостановлена

АМТ: Работа шахт приостановлена Фото: rawpixel
Работу шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановили на ближайшие сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе АМТ.

"Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте АО "АрселорМиттал Темиртау" 28 октября 2023 года.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 28-ми. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

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