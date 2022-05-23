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Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта

интервью, воспоминания, музыкант Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген дал интервью Ральфу Саймону — продюсеру популярной американской певицы Lady Gaga. Отрывки беседы певец опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана поделился воспоминаниями из детства, а также выразил благодарность своим учителям и наставникам.

Кроме того, ведущий Ральф Саймон отметил, что немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер заинтересован во встрече с Кудайбергеном.

Это мечта. Он удивительный! Я думаю, что он №1. Самый великий и гениальный музыкант. Невероятный музыкант и великий ум.Димаш Кудайберген

Комментаторы поддержали артиста и отметили, что «интервью получилось очень теплым и душевным».

Напомним, что певец прибыл в Германию несколько дней назад.

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