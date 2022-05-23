Медицинские поезда запускают в Казахстане впервые с начала пандемии

Специализированные медицинские поезда возобновляют свою работу с 23 мая по всем областям страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня мы запускаем медицинские поезда. Планируем охватить 147 станций всех областей Казахстана. Жители отдаленных станций смогут получить бесплатную медицинскую помощь. Директор Фонда социальных проектов при АО «НК «КТЖ» Ербол Кенгербаев

В составе медицинских бригад будут работать более 30 профильных специалистов. Жители отдаленных населенных пунктов смогут получить консультации хирургов, гинекологов, окулистов и стоматологов.

Медицинские поезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» состоят из восьми специализированных вагонов.

Предусмотрен вагон-ресторан, вагон с дизель-генераторной установкой. В случае ЧС такая установка обеспечит электроэнергией небольшой населенный пункт. Четыре вагона оборудованы для оказания медицинской помощи. Два вагона — для проживания врачей. Вагоны оснащены кондиционерами, холодильниками, телевизорами, душевыми кабинами, биотуалетами. Ербол Кенгербаев

Проект был запущен в 2010 году, но в связи с пандемией СOVID-19 был приостановлен.