Почему поезда опаздывают в Казахстане

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая 2024 года на брифинге в КТЖ объяснил, почему поезда приходят с опозданием в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, проблема с опозданиями поездов есть, но основная задача компании АО "Пассажирские перевозки" – перевезти пассажиров и сохранить безопасность, и для этого проводится ремонт железного полотна.

"Ремонты начинаются с марта месяца и длятся практически весь летний период. В прошлом году компания поставила для себя большие цели и в этом году ставит, потому что инфраструктура действительно изношена и ее надо поддерживать. Надо проводить ремонты. В этом году компания будет проводить ремонты еще порядка 1400 км. Также будет проведен капитальный ремонт 560 км. Эти работы будут выполняться. В этом году опоздания будут, но при этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию", – Жанибек Тайжанов.

Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" заявил, что вторая причина опозданий поездов уже заключается в неблагоприятных погодных условиях.

"Мы столкнулись с ними зимой, и в апреле месяце были такие условия, когда доходило до того, что вводится режим ЧС, когда были заметы. В этом году задержки есть, и если посмотреть анализ, то за первый квартал мы проехали практически без задержек. Сейчас задержки поступают, но в связи с тем, что проводятся путевые работы", – дополнил Жанибек Тайжанов.

Ранее в АО "Пассажирские перевозки" рассказали, что важно знать казахстанцам про правила провоза багажа в пассажирских поездах. Более подробно об этом по ссылке.